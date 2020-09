Was in der Gerüchteküche seit geraumer Zeit brodelte, ist nun bestätigt: Ben Matschke, Trainer des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen, wird 2021 zum Ligarivalen HSG Wetzlar wechseln. Das haben die Eulen am Mittwoch mitgeteilt. Matschke hat einen Zweijahresvertrag in Wetzlar unterschrieben hat und folgt zur neuen Saison als Cheftrainer auf Kai Wandschneider (60).

„Ich habe große Lust und verspüre eine riesige Motivation diesen Traditionsverein zu coachen“, wird Matschke auf der Homepage der HSG zitiert. „Ich hatte in den stets offenen und transparenten Gesprächen mit der Vereinsführung zuletzt immer das Gefühl, dass ein sehr großes, beidseitiges Interesse besteht, miteinander zu arbeiten. Die Philosophie des Clubs, die klaren Vorstellungen und Ziele für die zukünftige Zusammenarbeit haben mir extrem zugesagt und decken sich vollends mit meinen Vorstellungen. Die HSG Wetzlar ist ein etablierter Erstligist mit hervorragenden, professionellen Strukturen. Dazu werde ich eine junge, internationale und entwicklungsfähige Mannschaft vorfinden und ein Team ums Team, das extrem eingespielt wirkt und sicherlich ist.“ Am vergangenen Freitag hatte Matschke seinen Abschied von den Ludwigshafenern nach der kommenden Saison verkündet. Bis dahin liege sein Augenmerk voll auf den Eulen, betont der 38-Jährige. Das große Ziel: der vierte Klassenerhalt in Folge.

Drei Spiele in vier Tagen

Mit seinem Team startet er am Donnerstag in ein langes Testspiel-Wochenende: Am Donnerstag, 18 Uhr, gastiert der Bundesligist beim Zweitligisten HC Elbflorenz in Dresden, am Freitag, 19 Uhr, spielen die Eulen bei Ligakonkurrent SC Magdeburg und schließlich geht es am Sonntag zu Zweitligist ThSV Eisenach (15 Uhr). Matschke möchte das Hauptaugenmerk auf die Defensive legen. „Wir haben auch zuletzt sehr viel den Rückzug trainiert, sehr viel 6:0-Abwehr. Da wollen wir einen deutlichen Schritt nach vorne machen“, sagt der Trainer. 30 Gegentore bei der 28:30-Niederlage in Hüttenberg, 28 beim Testsieg gegen Dormagen (33:28) sind dem Übungsleiter zu viel.

Die Eulen werden heute um 8.45 Uhr mit dem Bus losfahren. „Am Abend im Spiel wollen wir den Fokus dann darauf legen, direkt da zu sein, präsent zu sein. Das wird ein guter Test gegen einen guten Zweitligisten“, sagt Matschke. Während des Wochenendes sind die Eulen in Leipzig in einem Hotel untergebracht. In der dortigen Arena des ersten Ligagegners darf die Mannschaft am Samstag trainieren. Möglich gemacht hat dies Karsten Günther, der Geschäftsführer des SC DHfK Leipzig, wofür Matschke sehr dankbar ist.

Alexander Falk verletzt

Fehlen wird bei der Tour Rechtsaußen Alexander Falk. Das 22-jährige Eigengewächs hat sich am Knie verletzt, wird einige Wochen ausfallen. Die erste vorläufige Diagnose lautet: Teilruptur des Außenbandes. „Es war Glück im Unglück“, sagt Matschke.

Neuer Vize-Kapitän der Eulen ist Jonathan Scholz (28). Der Linksaußen folgt auf Kai Dippe, der seine Karriere beendet hat. Scholz ist der Stellvertreter von Gunnar Dietrich (34), der seit drei Jahren im Amt ist.