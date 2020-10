Wie Bundesligist Eulen Ludwigshafen am Donnerstagnachmittag mitteilte, ist ein Spieler am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei weitere gelten als Verdachtsfälle und sind vorsorglich in Quarantäne. Der betroffene positiv getestete Akteur weise keine Symptome auf und habe sich wie das gesamte Team gleich in Quarantäne begeben, heißt es weiter. Ein Re-Test sei negativ ausgefallen.

Alle weiteren Tests der gesamten Eulen-Mannschaft vom Dienstag und eine zweite Testreihe am Donnerstag seien ebenfalls negativ gewesen, die Rhein-Neckar Löwen hatten sogar mit Schnelltests ausgeholfen. Die Eulen-Spieler Alexander Falk, Pascal Durak und Jonathan Scholz bleiben vorerst in häuslicher Quarantäne. Die Ausfälle von Durak und Scholz schmerzen Eulen-Trainer Ben Matschke, weil er mit beiden für die Bundesliga-Partie am Donnerstagabend ab 19 Uhr in Balingen geplant hatte. Falk fehlt ohnehin länger wegen seiner Knieverletzung. Das Abstiegsduell der beiden noch punktlosen Mannschaften kann dennoch wie geplant über die Bühne gehen.