Gute Nachrichten von Pascal Bührer: Der etatmäßige Mittelmann der Eulen Ludwigshafen, am Samstag bei der 19:29-Niederlage in Kiel auf Linksaußen eingesprungen, nach 51 Minuten mit einer Knieverletzung ausgeschieden, ist wieder einsatzfähig. „Nichts kaputt, meinem Knie geht es super“, meldete der 25-Jährige am Montagmittag erleichtert, als er vom MRT kam. „Alles in Ordnung, ich habe grünes Licht bekommen“, signalisierte Bührer. Im Bundesligaspiel Kiel war er nach elf Minuten für den mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ausgeschiedenen Jan Remmlinger auf die Platte gekommen und hatte auf ungewohnter Position groß aufgetrumpft, fünf blitzsaubere Tore erzielt. Einem Einsatz am Samstag (20.30 Uhr) gegen die Füchse Berlin steht nichts im Wege.