Punkt gewonnen oder Punkt verloren? Diesmal war es aus Eulen-Sicht wohl eher ein verlorener Zähler am Sonntagabend in der mit 2315 Zuschauern ausverkauften Friedrich-Ebert-Halle. Mit 34:34 (16:19) trennte sich die erneut von Andrej Kogut betreute Mannschaft der Eulen Ludwigshafen von Zweitligist SG BBM Bietigheim mit Trainer Iker Romero. Beim Zeitspiel am Ende spielten die Eulen den Ball bei einem Einwurf von der Ecke den Gästen in die Hände, Nikola Vlahovic nahm das Geschenk dankend an und versenkte den Gegenstoß zum 34:34.

Nach einer schleppenden ersten Halbzeit steigerten sich die Eulen, auch mit Ziga Urbic im Tor, drehten die Partie. Beim 34:32 in der 59. Minute durch Stefan Salger sahen sie eigentlich wie die Sieger aus. Doch Bietigheim kam noch mal mit Tempo zurück.

Für die Eulen trafen Salger (7) und Alexander Falk am häufigsten (6), für die Gäste waren unter anderem Christian Schäfer (8/5) und Dominik Claus (5) erfolgreich.