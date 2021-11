Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat am Samstagabend gerade noch eine Blamage gegen den Tabellenletzten TuS Ferndorf abgewendet, der davor erst einen Saisonsieg und ein Unentschieden auf dem Konto hatte. Beim 27:27 (11:14) retteten die Eulen einen Punkt gegen die engagiert in der Eberthalle aufspielende Nordsiegerländer. Danach sah es ganz lange nicht aus. In der ersten Hälfte hatten die Ludwigshafener, die auf Gunnar Dietrich, Christian Klimek, Torwart Matej Asanin, Pascal Bührer und Pascal Durak verzichten mussten, Probleme im Angriff, auch gegen den guten TuS-Torwart Tim-Dominik Hottgenroth. Erst der eingewechselte Max Neuhaus sorgte hier für Belebung.

Früh nach der Pause setzten die Gäste permanent auf den siebten Feldspieler, was die Eulen erst kurz vor Schluss besser verteidigten. Hendrik Wagner und Stefan Salger sorgten für die letzten Tore zum Ausgleich. Die letzte Freiwurfchance Salgers nach Ablauf der Spielzeit blieb dann aber liegen. Für die Eulen trafen Neuhaus (6/3), Wagner (6/1) und Salger am häufigsten, bei den Gästen war Simon Strakeljahn (9) am treffsichersten.