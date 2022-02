Die Eulen Ludwigshafen sind mit einem 25:23 (13:12)-Sieg gegen Bayer Dormagen in die Rückrunde der Zweiten Handball-Bundesliga gestartet. Vor 1000 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle – mehr waren wegen der Pandemie nicht erlaubt – taten sich die Eulen schwer gegen den Tabellenvorletzten. In der 43. Minute gerieten die Gastgeber sogar in Rückstand (18:19). Doch dann kam die Zeit von Hendrik Wagner. Der Nationalspieler erzielte nach dem Rückstand sechs Tore in Folge und drehte die enge Partie nahezu alleine. Wagner war außerdem mit sieben Toren erfolgreichster Werfer. Die Neuverpflichtung Julius Meyer-Siebert gab am Sonntag seine Premiere im Eulen-Dress. Er wurde ab der 41. Minute in der Abwehr eingesetzt. Viel Zeit, sich zu erholen haben die Eulen nicht. Schon am Mittwoch geht es in eigener Halle gegen Hamm-Westfalen (19 Uhr.).