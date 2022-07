Die Eulen Ludwigshafen beginnen die Saison in der Zweiten Handball-Bundesliga mit einem Top-Spiel. Bundesliga-Absteiger HWB Balingen-Weilstetten wird am Samstag, 3. September, 19 Uhr, der Gegner sein. „Das ist eine große Chance. Es hätte schlechter kommen können“, sagt Eulen-Trainer Michel Abt. Balingen sei eine sehr gute Mannschaft, bei der aber noch der Bundesliga-Abstieg in den Köpfen stecke, sagt Abt. „Der Druck, gewinnen zu müssen, als Bundesliga-Absteiger, der wieder sofort aufsteigen will, ist groß. Und wenn man dann noch zum Auftakt in die Eberthölle zu den Eulen muss, ist das keine leichte Aufgabe“, sagt Abt.

Nach dem Auftakt gastiert Ludwigshafen eine Woche später in Eisenach. „Da haben wir zum Auftakt gleich zwei Mannschaften, die am Saisonende unter den Top 5 landen werden“, betont Abt.