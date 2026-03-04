Die Eulen Ludwigshafen haben am Mittwoch den zweiten Sieg hintereinander verbucht und einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Gegen den TSV Bayer Dormagen hieß es am Ende 37:33 (18:16). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit verschafften sich die Eulen mit einem 7:2-Lauf direkt vor und nach der Pause einen entscheidenden Vorteil. Von 16:16 zog das Team vor 1939 Zuschauern auf 23:18 davon. Die Eulen spielten erneut mit einer geschwächten Mannschaft, nun fiel auch noch Torhüter Mats Grupe (Zerrung) aus. Ziga Urbic zeigte vor allem in der ersten Halbzeit erneut eine klasse Leistung zwischen den Pfosten. René Zobel kehrte zurück und half im Innenblock mit. Dormagen kam noch einmal heran, die Eulen wackelten ein wenig, doch sie behielten kühlen Kopf und gewannen am Ende verdient, weil Kian Schwarzer stark spielte. Auch Matteo Menges wird immer wertvoller.