Die Eulen Ludwigshafen haben den Befreiungsschlag verpasst. 23:23 (13:13) trennten sich Ludwigshafen und der HSC 2000 Coburg am Dienstagabend in der Handball-Bundesliga. „Das war ein Punktgewinn“, sagte Eulen-Spielmacher Dominik Mappes. Die Eulen fanden zäh ins Spiel, bekamen aber das Kreisspiel der Coburger immer besser in den Griff. Nach der Halbzeitpause fand Ludwigshafen gut ins Spiel, drehte die Partie, versäumte es jedoch, eine vierminütige Überzahl auszunutzen. Da führten die Gäste mit zwei Toren Vorsprung. „Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel. Ab einer gewissen Phase war jede Situation entscheidend. Es war ein verdienter Punkt für beide Teams. Coburg war in ersten Halbzeit etwas besser. In der zweiten Halbzeit waren wir besser“, analysierte Eulen-Trainer Ben Matschke.

Das letzte Spiel des Jahres der Eulen Ludwigshafen gegen die MT Melsungen steht auf der Kippe. Bei den Nordhessen sind am Montag bei einem obligatorischen Test die Spieler Silvio Heinevetter, Yves Kunkel und Timo Kastening positiv getestet worden. Das Team habe sich danach unmittelbar in häusliche Quarantäne begeben, teilte der Klub mit. Nun entscheidet die örtliche Gesundheitsbehörde, ob Melsungen am Samstag, 16 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle antreten darf.