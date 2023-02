Die Eulen Ludwigshafen bleiben in der Zweiten Handball-Bundesliga im Jahr 2023 ohne Erfolgserlebnis. Gegen den Tabellenzweiten ThSV Eisenach verloren die Eulen am Sonntag aufgrund einer schwachen zweiten Halbzeit ihr Heimspiel mit 23:26 (12:12). Vor 2102 Zuschauern in der Eberhalle war Lion Zacharias bei der dritten Niederlage im dritten Spiel nach der WM-Pause bester Eulen-Torschütze (9/1). Für Eisenach, das zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen blieb, traf Ante Tokic neunmal.