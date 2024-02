Die Eulen Ludwigshafen haben am Freitagabend beim EHV Aue mit 33:37 (15:16) verloren. Der Punktspiel-Start ins neue Jahr ist also misslungen. Über 60 Minuten waren die Eulen in der Zweitliga-Partie bei dem Abstiegskandidaten nicht konstant genug. Die Leistung der Torhüter Ziga Urbic und Mats Grupe war zu schwach, um im Erzgebirge zu punkten. Mex Raguse warf fünf Tore, auch Kreisläufer Kasper Manfeldt Hansen machte ein gutes Spiel.