Rechtsaußen Alexander Falk hat seinen Vertrag bei Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert. „Es ist eine Entscheidung für die Eulen. Ich fühle mich wohl“, betonte Falk. In der laufenden Spielzeit kam der 26-Jährige in 17 Spielen zum Einsatz und erzielte 61 Tore, was einer Quote von 71,76 Prozent entspricht. „Ich spiele sehr viel, habe sehr viele Spielanteile und bin inzwischen auch einer der Führungsspieler“, sagte Falk.