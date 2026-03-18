Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen und Geschäftsführer Domenico Marinese gehen nach nur gut einem Jahr wieder getrennte Wege. Darauf hätten sich beide Vertragsparteien einvernehmlich verständigt, teilte der Verein am späten Mittwochnachmittag mit. Offenbar waren Differenzen über die künftige strategische Ausrichtung des Vereins Auslöser für diese überraschende Personalie. Über die Nachfolge Marineses, der am 16. Januar 2025 die Geschäftsführung übernommen hatte, soll in einer Gesellschafterversammlung am kommenden Mittwoch beraten werden.