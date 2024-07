Die Handball-Bundesliga hat am Mittwoch den Spielplan für die Hinrunde der Saison 2024/25 veröffentlicht. Die Eulen Ludwigshafen starten mit zwei Heimspielen in die Runde – das hat mit der Belegung der Friedrich-Ebert-Halle zu tun. Los geht es am 6. September um 20 Uhr mit dem Spiel gegen GWD Minden. Am Mittwoch, 11. September, gastiert um 19.30 Uhr der HC Elbflorenz 2006 in Ludwigshafen. Das erste Auswärtsspiel ist am Sonntag, 15. September, bei Aufsteiger HSG Konstanz.