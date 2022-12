Die Eulen Ludwigshafen haben nach der Niederlage am vergangenen Sonntag bei Nordhorn-Lingen in der Zweiten Handball-Bundesliga nicht wie erhofft in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gegen die HSG Konstanz kam das Team von Trainer Michel Abt am Mittwochabend in letzter Sekunde noch zu einem 30:30 (15:10)-Unentschieden. Zwar lagen die Eulen ab der 18. Minute mit fünf Toren in Führung und hielten diesen Vorsprung auch bis zur Pause. Doch zu Beginn der zweiten Halbzeit verloren sie völlig den Faden, vergaben Wurf um Wurf. Bester Torschütze bei den Eulen war Lion Zacharias mit acht Treffern.

Durch den Punkt verbesserten sich die Eulen auf den fünften Tabellenplatz. Am 26. Dezember geht es in der Eberthalle um 16 Uhr gegen die Wölfe Würzburg, das Schlusslicht der Liga.