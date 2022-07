Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat Sebastian Trost (24) von Drittliga-Meister Rhein-Neckar Löwen II verpflichtet. Der in Speyer geborene 2,01 Meter große Rückraum-Spieler unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag. „Das ist ein Rückraum-Allrounder mit der klaren Tendenz, bei uns auf halblinks zu spielen, da wir ja in der Mitte gut besetzt sind“, sagt Eulen-Trainer Michel Abt über den gelernten Mittelmann. Abt kennt die Neuverpflichtung aus der gemeinsamen Zeit bei den Löwen aus dem Effeff, schätzt sein Können und seinen Charakter. Michel Abt: „,Sebi habe ich in den letzten Jahren sehr intensiv betreut. Das ist ein Spieler, der der ganzen Mannschaft gut tun wird. Ein feiner Kerl. Er passt super dazu. Sebi macht uns variabler. Er hat auf alle Fälle Perspektiven und das entsprechende Potenzial. Ich bin überzeugt, das passt.“

Zurück in die Heimat

Unterdessen hat Mittelmann Pascal Bührer (26) den Klub informiert, seinen Ende Juni 2023 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Bührer kehrt zu seinem Heimatverein SG Köndringen/Teningen zurück. Von dort kam er als Drittliga-Torschützenkönig 2017 zu den Eulen. „Es ist eine Entscheidung, die sich lange gezogen hat. Es ist eine Entscheidung, die mir nicht leichtgefallen ist“, sagt der 26-Jährige, der sich nach seinem Achillessehnenriss wieder fit fühlt. Bührer nennt seine private Lebensplanung als entscheidend für seinen Entschluss. Zum einen wolle seine Freundin Luise wieder als Lehrerin in Freiburg arbeiten, auch er selbst plant seine Zukunft als angehender Lehrer in seiner Heimat. „Ich habe den Bezug zu meiner Heimat ja nie verloren, auch wenn meine Eltern, meine Freundin und ich Teil der Eulen-Familie geworden sind“, sagt Bührer.