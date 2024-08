Die Eulen Ludwigshafen haben am Samstagabend ihre Pokalaufgabe ganz seriös gelöst. Beim Drittligisten HC Oppenweiler/Backnang gab es einen 32:20 (16:9)-Erfolg. Nach einem ausgeglichenen Start zogen die Eulen davon. Mit einem 4:0-Lauf direkt nach der Pause zerstreuten der Zweitligist jegliche Zweifel. In zwölfeinhalb Minuten kassierte der Favorit da nur drei Tore. Phasenweise war schon ein Klassenunterschied zu sehen. Stark beim ersten wichtigen Spiel der Saison: Torhüter Mats Grupe. Die Eulen haben nun noch knapp zwei Wochen Zeit, bevor GWD Minden am Freitag in einer Woche zum Zweitliga-Auftakt in die Friedrich-Ebert-Halle kommt.