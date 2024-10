Die Eulen Ludwigshafen haben am Mittwochabend das Zweitliga-Spiel beim Dessau-Roßlauer HV 06 mit 32:24 (12:13) gewonnen. Grundlage dafür war ein ausgezeichneter Start nach der Pause, als die Gäste von 12:13 auf 19:14 davozogen. Die Abwehr mit dem starken Torhüter Mats Grupe stand in der Phase gut. Ein Schreck: Top-Spieler Mex Raguse musste in der 40. Minute verletzt raus. Am Ende behielten die Eulen die Nerven, sie profitierten von vielen Fehlern des Gegners.