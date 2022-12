Die Eulen Ludwigshafen bleiben die Mannschaft der Stunde, im Grunde der vergangenen Wochen, in der Zweiten Handball-Bundesliga. Das Team von Trainer Michel Abt feierte am Freitagabend den achten Sieg in Folge. 39:29 (15:22) gewannen die Ludwigshafener deutlich beim HC Empor Rostock. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung, denn die Eulen waren von Beginn an die bessere, zielstrebigere, dynamischere und spielfreudigere Mannschaft. Das Team von Trainer Michel Abt war den Rostockern in allen Belangen überlegen. Beste Werfer der Eulen waren Alexander Falk (sieben Tore), Jannek Klein (sechs) und Pascal Bührer (sechs).