Es war keine überzeugende Leistung über 60 Minuten für die Eulen Ludwigshafen am Sonntag im Heimspiel der Zweiten Handball-Bundesliga gegen den HC Elbflorenz. Der 34:31 (17:16)-Sieg für die Mannschaft von Michel Abt nach zwei Unentschieden in Folge ging aber völlig in Ordnung. Die Eulen hätten vor 1636 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle einfacher über die Ziellinie laufen können. Denn sie führten nach 45 Minuten schon mit sechs Toren Vorsprung (27:21). „Wir hätten uns schon viel früher auf drei bis vier Tore absetzen können. Das ist am Anfang nicht gelungen, weil wir auch vorne nicht konsequent mit den Chancen umgegangen sind. Ein Kompliment muss ich Jan Remmlinger machen, der sich konsequent in der Abwehr eingesetzt hat“, sagte Abt. Beste Werfer der Ludwigshafener waren Alexander Falk (79 und Lion Zacharias (6).