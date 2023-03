Die Eulen Ludwigshafen haben sich in der 2. Handball-Bundesliga am Mittwochabend ein Remis bei der HSG Konstanz erkämpft. Beim 37:37 (14:19) lag die Mannschaft von Trainer Michel Abt beinahe die gesamte Spielzeit über in Rückstand. Erst in der Schlusssekunde gelang den Eulen der Ausgleich: Lion Zacharias traf vom Siebenmeterstrich. Der Linksaußen war mit zwölf Toren der erfolgreichste Werfer der Ludwigshafener.