Handball Eulen Ludwigshafen landen den nächsten großen Sieg

Machte ein klasse Spiel: Reńe Zobel.
Machte ein klasse Spiel: Reńe Zobel.

Die Eulen Ludwigshafen haben am Freitagabend einen weiteren wichtigen Sieg im Kampf um den Zweitliga-Klassenerhalt verbucht. Gegen den HSC 2000 Coburg gewann die Mannschaft vor 1929 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle 33:32 (16:14) und legte nach dem Erfolg bei TuS N-Lübbecke gleich nach. Es war vor allem in der zweiten Halbzeit eine sehr hitzige Partie, die spannend blieb, weil die Eulen ihren Drei-Tore-Vorsprung (41.) zu schnell wieder verspielten. Coburg ließ sich nicht abschütteln, kam am Ende zu leicht zu seinen Toren. Ganz stark bei den Gastgebern: Linksaußen Tim Schaller, der Halbrechte René Zobel, auch Marc-Robin Eisel und Theo Straub spielten klasse. Straub war das 32. Tor. Torhüter Ziga Urbic hielt eine Minute vor Schluss den entscheidenden Wurf.

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