Die Eulen Ludwigshafen haben das Heimspiel gegen den VfL Potsdam am Samstag vor 1996 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle mit 37:40 (15:18) verloren. Der Spitzenreiter zeigte eine abgeklärte Leistung und zog nach einer Viertelstunde davon. Die Chancenverwertung der Eulen war zu schwach, um den Tabellenführer zu gefährden, auch wenn es am Ende noch einmal ein bisschen spannend wurde. Das war ein weiter wichtiger Schritt auf dem Weg zum Zweitliga-Titel für Potsdam.