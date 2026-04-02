Die Eulen Ludwigshafen haben am Gründonnerstag das Zweitliga-Spiel beim HC Elbflorenz Dresden mit 27:32 (12:14) verloren. 40 Minuten lang konnte die abstiegsbedrohten Eulen mithalten, sie machten ein ordentliches Spiel, durch eine Schwächephase gerieten sie entscheidend in Rückstand. Im Angriff häuften sich die haarsträubenden Fehler, die Abwehr stand nicht mehr kompakt, deswegen hatte es auch der anfangs überragende Torhüter Ziga Urbic schwer. Beim Stand von 25:28 hofften die Eulen noch einmal kurz, aber der HC Elbflorenz brachte die Partie souverän zu Ende. „Wir haben die Kleinigkeiten, die Dresden angeboten hat, nicht angenommen“, sagte Regisseur Vincent Bülow. „Wir hätten mit einem besseren Ergebnis in die Halbzeit gehen können. Am Ende war es ein verdienter Sieg für Dresden.“