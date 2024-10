Die Überraschung blieb aus. Die Eulen Ludwigshafen verloren am Mittwochabend in der zweiten Runde des DHB-Pokals gegen den Bundesligisten TBV Lemgo Lippe mit 17:30 (9:13). Der Zweitligist hielt 25 Minuten sehr gut mit, musste den Favoriten dann davon ziehen lassen. Das lag auch an zwei vergebenen Siebenmetern von Tim Schaller und des anfangs starken Kian Schwarzer. Im Angriff taten sich die Eulen nach der Pause schwer, sie vergaben etliche Chancen, leisteten sich vor 1088 Zuschauern sehr viele Unzulänglichkeiten. Mehr als zehn Minuten lang gelang zu Beginn der zweiten Halbzeit kein Tor. Der TBV spulte souverän sein Pensum ab, baute den Vorsprung aus, war eine Nummer zu groß. Das war deutlich.