Der neue Trainer des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen könnte Johannes Wohlrab heißen. Zumindest berichtet die „Mittelhessen“ am Freitag in ihrer Ausgabe von dem beidseitigen Interesse des derzeit noch im Diensten des Ligakonkurrenten TV Hüttenberg stehenden Trainers und den Eulen Ludwigshafen. Dementsprechend soll der 37-jährige, der im Winter 2020 das Amt von Frederick Griesbach übernommen und den Club zum Klassenverbleib geführt hat, seinem derzeitigen Arbeitgeber signalisiert haben, den Verein vorzeitig verlassen zu wollen. Allerdings besitzt Wohlrab in Hüttenberg noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Passt ins Anforderungsprofil der Eulen

Somit dürfte bei einem Engagement der Eulen von Wohlrab wohl eine Ablösesumme fällig werden. Die Eulen Ludwigshafen sind nach der vorzeitigen Vertragsauflösung mit Michel Abt auf der Suche nach einem Nachfolger. Wohlrab eilt, ebenso wie Matschke und Abt, der Ruf voraus, dass er Talente besser machen und aus bescheidenen Mitteln das Optimum erreichen kann. Das sind die Eigenschaften, die auch in das Anforderungsprofil der Eulen passen.

Von den Eulen Ludwigshafen war auf Anfrage keine Stellungnahme zu der Personalmeldung aus Mittelhessen zu erfahren.