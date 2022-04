Beim Tabellen-18. Bayer Dormagen haben die Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Handball-Bundesliga am Mittwochabend ihre Negativserie beendet. Im Spiel zwei nach der Verpflichtung von Trainer Michael Biegler ging das Team um Kapitän Gunnar Dietrich mit 18:17 als Sieger vom Platz. Für die Eulen war es der erste Erfolg nach zuletzt fünf Niederlagen. In einer torarmen ersten Halbzeit führte Ludwigshafen , leistete sich dann aber viele Ballverluste und Fehlwürfe. Die Folge: Ausgleich der Hausherren zum 7:7 in der 25. Minute. Mit einem Unentschieden (9:9) ging es in die Pause.

Starker Asanin

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie dank zweier starker Abwehrreihen ausgeglichen. Dormagen scheiterte immer wieder am überragenden Eulen-Torwart Asanin, was es den Gästen ermöglichte, sich bis zur 45. Minute etwas abzusetzen (14:11). Die Hausherren steckten aber nicht auf und egalisierten beim 15:15 wieder. Julius Meyer-Siebert sorgte mit dem 18:16 für die vermeintliche Vorentscheidung zugunsten der Eulen, die die Partie in doppelter Unterzahl beenden mussten. Beim 17:18 verlor Dormagen den Ball und damit die Chance auf den Ausgleich in letzter Minute.