Die Eulen Ludwigshafen haben am Samstagabend beim Dessau-Roßlauer HV einen 30:27 (14:12)-Sieg gefeiert. Es war ein verdienter Erfolg, am Ende hatten die Eulen diesmal das Quäntchen Glück. Die Torhüter Ziga Urbic und Mats Grupe hielten den Sieg fest. Urbic parierte einige freie Bälle, Grupe machte zwei Siebenmeter unschädlich. Finn Leun sorgte mit dem 29:27 für klare Verhältnisse. Die Eulen waren erneut ersatzgeschwächt, Friedrich Schmitt konnte nur am Anfang mitspielen, René Zobel war noch nicht dabei, Matteo Menges fiel aus.