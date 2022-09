Die Eulen Ludwigshafen haben am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den TuS Nettelstedt-Lübecke mit 32:29 (15:15) gewonnen – und feierten danach ausgelasen den ersten Heimsieg der Saison. Ohne den erkrankten Kapitän Maximilian Haider, der zuletzt in ganz starker Form war, bot die Mannschaft von Trainer Michel Abt eine große kämpferische Leistung. Gestützt auf einen prima Torwart Matej Asanin, der auf 13 Paraden kam, stockten die Eulen damit ihr Punktekonto nach dem Remis in Postdam und dem Sieg in Bietigheim auf 5:5 Zähler auf.

Nach der Pause setzten sich die Gastgeber nach und nach ab, die Ostwestfalen fanden immer weniger Mittel im Angriff gegen die aufmerksame Eulen-Abwehr. Und die Halle mit 1594 Fans ging voll mit: Nettelstedts neuer Trainer Michael Haaß hatte einen „Tanz auf dem Vulkan“ erwartet, das wurde es in Hälfte zwei zunehmend.

Für die Eulen waren Rechtsaußen Alexander Falk (7 Tore), Marc-Robin Eisel, Lion Zacharias und Jannek Klein (je 5) am erfolgreichsten. Für die Gäste traf Jo Gerrit Genz am häufigsten (8).