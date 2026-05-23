Was für ein Krimi, welch eine Stimmung in der Friedrich-Ebert-Halle vor 2201 Zuschauern in Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben das Zweitligaspiel gegen den TuS Ferndorf 29:27 (12:15) gewonnen. Dabei lagen die Gastgeber in der ersten Hälfte nach 15 Minuten 3:9 zurück, fanden in Ferndorfs Torhüter Can Adanir immer wieder ihren Meister. In der letzten Viertelstunde drehten die Eulen die Partie und bleiben in der zweiten Liga, auch weil Konkurrent TuSEM Essen seine Partie verloren hat.