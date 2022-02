Fünfter Sieg in Folge für Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen: Bei Altmeister TV Großwallstadt gewann das Team von Trainer Ceven Klatt am Mittwochabend 29:27 (14:13). Die Gäste lagen fast ständig in Führung, hielten die gegen den Abstieg kämpfenden Mainfranken auch nach dem Seitenwechsel immer auf Distanz – knapp zwar, aber ausreichend.