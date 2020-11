Kreisläufer Christian Klimek von Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen muss eine Trainingspause einlegen. Der 30-Jährige war am Donnerstag beim 27:27 (11:14) im Heimspiel gegen den TSV Hannover-Burgdorf nach 42 Minuten mit einer Rückenverletzung ausgeschieden. „Ich konnte nicht mehr laufen und habe als ich draußen war auch nicht mitbekommen, dass wir mit drei Toren in Rückstand waren. Ich habe dann zwar zugesehen, aber das alles nicht ganz realisiert, was da abläuft. Bis alle auf Hendrik Wagner zugestürmt sind, er das 27:27 macht ...“, wird der 30-Jährige in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Der Routinier hofft, bis zum Spiel am 11. November bei der HSG Nordhorn-Lingen wieder fit zu sein. Klimek kehrte im Sommer vom TBV Lemgo zurück nach Ludwigshafen, ist auch eine wichtige Säule in der Abwehr.