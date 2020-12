An der Kieler Förde gab es am Samstagabend nichts zu holen für die Eulen Ludwigshafen. Beim Spitzenreiter kassierten die Eulen eine 19:29 (7:16)-Niederlage. Das Team von Ben Matschke reiste am Spieltag mit dem Bus an, fuhr um 10.30 Uhr in Ludwigshafen los und kam um 19 Uhr an der Wunderino-Arena an. Die in schwarz gekleideten Gäste waren noch nicht richtig auf der Platte, da lagen sie auch schon mit 0:4 zurück (6.). Matschke nahm da bereits die erste Auszeit.

Den Eulen fehlte gegen den Tabellenführer, der munter durchwechselte und zuletzt innerhalb von sechs Tagen in Champions League und Bundesliga in Barcelona, Göppingen und Veszprem gastierte, die Durchschlagskraft. Hinzu kamen technische Fehler und ein gut aufgelegter Dario Quenstedt im Tor der „Zebras“.

Zwei verletzte Eulen

Ganz bitter eine Szene in der 11. Minute: Steffen Weinhold traf Eulen-Linksaußen Jan Remmlinger, der trotz einer schmerzhaften Hüftprellung aus dem Minden-Spiel auf die Zähne biss. Der 26-Jährige, mit 31 Treffern bester Torschütze der Ludwigshafener, musste verletzt raus. Die Partie war minutenlang unterbrochen, der blutverschmierte Boden musste gereinigt werden. Remmlinger hat sich wohl das Nasenbein gebrochen, Weinhold zog sich eine Platzwunde an der Hand zu. In der 52. Minute musste auch noch Pascal Bührer, der für Remmlinger kam, verletzt raus. Bührer hatte seine Sache gut gemacht, war mit fünf Treffern bester Werfer des Spiels. Welch ein bitterer Abend für die Gäste!

Die Kieler konnten es nach dem Wechsel zeitweise locker angehen lassen – gegen das Weltklasseteam um Sander Sagosen, Domagoj Duvnjak oder Patrick Wiencek zahlten die Eulen Lehrgeld. Die Gäste mussten neben dem Langzeitverletzten Jannik Hofmann auch auf Linksaußen Jonathan Scholz und Kreisläufer Christian Klimek verzichten. Die Rückenprobleme des 30-Jährigen, der auch ganz wichtig in der Abwehr ist, werden nicht besser. Er wird noch eine Weile ausfallen.

Heßler: „Ein in der Höhe verdienter Sieg“

Matschke gab allen Spielzeit. So konnte beispielsweise Rechtsaußen Alexander Falk nach seiner schweren Knieverletzung und dreimonatiger Pause sein Comeback geben, hatte Pech mit zwei Lattentreffern (23., 28.). „Ein absolut verdienter Sieg auch in der Höhe von Kiel, die das von Beginn an sehr souverän gespielt haben“, sagte Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler der RHEINPFALZ – und fügte an: „Positiv ist, dass wir gerade die zweite Hälfte relativ ausgeglichen gestalten konnten. Mehr Sorgen als die Niederlage machen mir die Verletzungen von Jan und Pascal.“ „Wir liegen zur Halbzeit mit neun hinten, da ist es verdammt schwierig in Kiel. Der Schlüssel waren die verworfenen Bälle im Angriff und das fehlende Rückzugsverhalten“, meinte Kreisläufer Maximilian Haider bei „Sky“.

Die Eulen empfangen nun am Samstag, 12. Dezember (20.30 Uhr), die Füchse Berlin in der Friedrich-Ebert-Halle.