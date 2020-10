Auch im vierten Anlauf gab es keine Punkte: Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen unterlag am Donnerstagabend vor 500 Zuschauern in der Ebert-Halle dem SC Magdeburg mit 22:28 (11:13). An den beiden Torleuten Martin Tomovski (erste Hälfte) und Gorazd Skof (ab der 40. Minute) der Eulen hat es nicht unbedingt gelegen, die machten ihre Sache ordentlich. Das Problem lag im Angriff: zu viele technische Fehler bereits vor der Pause, ungenaue Pässe, die im Aus landeten. Da hatten die Euen allerdings noch mitgehalten. In den ersten zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff kam dann der Bruch: Den Eulen gelang bis zur 42. Minute nur ein Treffer, während die Gäste – allen voran Michael Damgaard und Omar Magnusson – den Vorsprung auf 21:14 ausbauten. Auch in der Folge waren die Eulen im Angriff einfach nicht durchschlagskräftig genug, vor allem die rechte Rückraumseite. Ganz anders die Magdeburger, die sich immer wieder durchwühlten in der Deckung der Ludwigshafener - und den Ball noch weiter an den freien Mann brachten. Beste Torschützen war auf Eulen-Seite Jan Remmlinger (4), beim SCM waren Michael Damgaard (9), Lukas Mertens (5) und Omar Magnusson (5/3) am erfolgreichsten.