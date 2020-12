Da war am Mittwochabend nichts zu holen für Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen in Solingen: zu schwach die Eulen, zu stark der Gastgeber Bergischer HC. Die Eulen unterlagen bei einem konzentriert spielenden Bergischen HC mit 28:19 (14:8), der seine Punktekonto auf 12:12 erhöhte. Die Gäste aus der Pfalz fanden beim Tabellen-14. in den ersten zehn Minuten überhaupt nicht ins Spiel. Das Team von Trainer Ben Matschke verteidigte gegen die Rückraumspieler des BHC nicht aggressiv genug, vor allem Ex-Eule David Schmidt nutzte das zu Beginn auf Halbrechts mehrmals erfolgreich. Erst nach einem 1:6-Rückstand (8.) fanden die Gäste nach und nach besser ins Spiel, auch weil Martin Tomovski im Tor für Gorazd Škof (16.) kam und ein paar Bälle zu fassen bekam. Beim 11:7 durch Gunnar Dietrich sah es so aus, als könnten die Eulen wieder rankommen, aber spätestens beim 14:8-Pausenstand ins leere Tor Sekunden vor dem Halbzeitpfiff gingen die Köpfe der Eulen runter.

Kurz nach der Pause reichte dem Team von Sebastian Hinze dann eine Phase von acht starken Minuten zwischen der 33. bis zur 41. Minute, um von 15:10 auf 21:10 zu erhöhen. Das Spiel war gelaufen. Eulen-Coach Matschke wechselte, wie schon zuletzt, dann wieder viel durch: Max Neuhaus, Yessine Meddeb und der neu verpflichtete Kreisläufer Sergey Gorpishin kamen, konnten dem Spiel aber keine Wende mehr geben.

Beste Torschützen bei den Eulen waren Dominik Mappes und Yessine Meddeb (je 3) Max Neuhaus (3/1) und Pascal Durak (3/3), beim Bergischen HC waren Arnor Thor Gunnarsson (6/4) sowie Davi Schmidt und Linus Arnesson (je 5) am erfolgreichsten.

