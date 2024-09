Zweites Auswärtsspiel, zweiter Sieg. Die Eulen Ludwigshafen gewannen am Sonntagnachmittag beim TV Großwallstadt mit 32:30 (14:13). Wichtig: Die Eulen verloren nie ihre Linie, sie verloren nie die Nerven, auch nicht, als der TV Großwallstadt zum 20:20 und zum 23:23 ausglich. Das war ein verdienter Sieg, denn die Eulen waren von Beginn an am Drücker. Furios der Start: 8:3! Überragender Ludwigshafener Spieler war Mex Raguse.