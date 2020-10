Am zweiten Spieltag in der Handball-Bundesliga verloren die Eulen Ludwigshafen am Dienstagabend das Derby gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 24:26 (13:14). Es war ein packendes Spiel. Die Eulen lieferten den Löwen einen großen Kampf, und können nach dieser Leistung Mut schöpfen für den Abstiegskampf. Bis Mitte der zweiten Halbzeit war das Spiel offen, dann setzte sich der Favorit erstmals mit drei Toren ab. Die Eulen stemmten sich leidenschaftlich gegen die Niederlage, sie mussten aber dem Tempo Tribut zollen, die Fehlerquote war am Ende zu hoch. Der zweimalige Meister ließ sich nicht mehr beirren, auch weil Kapitän Uwe Gensheimer wichtige Siebenmeter verwandelte. Die Löwen spielten ihre Routine aus. Bei 24:26 waren die Eulen kurz vor Schluss noch mal dran. 500 Zuschauer, so viele durften nach Vorgabe der Stadt Ludwigshafen in der Friedrich-Ebert-Halle zuschauen, bildeten eine stimmungsvolle Kulisse. Die Fans hielten sich an das Hygienekonzept.