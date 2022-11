Nach der Kür die Pflicht: Nach dem guten Spiel im DHB-Pokal am Dienstagabend gegen den Deutschen Meister SC Magdeburg musste Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen am Samstagabend wieder in der Liga ran. Es war vor 782 Zuschauern (darunter etwa 50 Eulen-Fans) ein harter Kampf beim Tabellenelften TSV Bayer Dormagen, bis der 28:26 (13:13)-Sieg unter Dach und Fach war. Es war der sechste Sieg der Ludwigshafener in Folge, die ihr Punktekonto damit auf 17:7 schrauben.

Die Eulen kamen in der ersten Viertelstunde nur schwer ins Spiel, lagen schon mit 2:5 (6.) hinten. Dem ganz starken Torwart Matej Asanin (insgesamt 17 Paraden, das waren über 40 Prozent gehaltener Bälle) hatte es die Mannschaft von Trainer Michel Abt zu verdanken, dass es danach besser lief. „Da haben wir zu unserem Spiel und Plan gefunden“, sagte Asanin, der insbesondere die Dormagener Außenspieler zur Verzweiflung brachte.

Es blieb trotzdem ein Hin und Her bis in die Schlussphase. Vor der Pause waren die Eulen 12:9 (25.) vorne, kurz nach Wiederanpfiff die Gastgeber (17:15, 35.). „Wir haben es dann mit viel Willen und großem Einsatz geschafft, noch zu gewinnen“, sagte der starke Marc-Robin Eisel. Für die Eulen waren Eisel (6) und Tim Schaller (7/6) am erfolgreichsten, beim TSV Bayer Dormagen trafen Soeren Steinhaus und Patrick Hüter (je 6) am häufigsten.