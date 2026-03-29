Die Eulen Ludwigshafen haben Torhüter Pawel Krawczyk (20) für die neue Saison verpflichtet. Der 1,95 Meter große Schlussmann kommt von der MT Melsungen und hütet bei MT seit 2024 das Tor der Drittliga-Mannschaft. Krawczyk, am 7. Juli 2005 in Warschau geboren, hat bei den Eulen einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Er bildet in der nächsten Saison mit dem von der HC Oppenweiler-Backnang kommenden Janis Boieck (27) und Philipp Wenning (21) das Torhüter-Trio der Ludwigshafener.