Die Eulen Ludwigshafen haben am Samstagabend beim 1. VfL Potsdam den ersten Punkt in der diesjährigen Zweitliga-Saison eingefahren. Vom starken Aufsteiger trennten sich die Eulen 26:26 (12:12) – und hatten sich ihr Jubeltänzchen danach und die kleine Kabinenparty mit lauter Musik verdient. Die Eulen mussten ohne Max Neuhaus (Knieprobleme), Christian Klimek (Augen-Operation), Lion Zacharias (Mandelentzündung) auskommen. Für Klimek war unter der Woche Sergej Gorpishin, der 2020 schon mal für die Eulen auflief, nachverpflichtet worden. Er gab auch sein Debüt vor 600 Zuschauern in der MBS-Arena.

„Es war kein brillantes Handballspiel, aber eins mit starken kämpferischen Leistungen beider Teams“, meinte Potsdams Trainer Bob Hanning hinterher. Eulen-Coach Michel Abt hatte wie Hanning eine Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten gesehen. „Wir kommen sehr gut rein, spielen eine gute Abwehr, haben aber im Angriff zu viele leicht individuelle Fehler“, analysierte Abt. In der Tat: Nach der 5:2-Führung (12.) hätten sich die Gäste weiter absetzen und eigentlich mit einer Führung in die Pause gehen können. Vor allem, weil Torwart Ziga Urbic (am Ende 15 Paraden inklusive drei Strafwürfen) da schon klasse hielt.

Nach der Pause erhöhten die Potsdamer Adler, die zunächst Schwierigkeiten mit der Eulen-Abwehr hatten, merklich das Tempo - und waren so erfolgreicher. Beim 24:21 (55.) sahen sie schon fast wie die Sieger aus. Doch Michel Abt brachte den siebten Feldspieler, der wieder genesene Jan Remmlinger eroberte Bälle in der Abwehr – und Kapitän Max Haider traf in der Schlussminute vom Kreis zum 26:26-Ausgleich.

Die besten Potsdamer waren Moritz Sauter (7/3), Nils Lichtlein und Vasilije Kaludjerovic (je 5), für die Eulen waren Sebastian Trost (5) sowie Jannek Klein und Enes Keskic (je 4) am erfolgreichsten.