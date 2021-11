Die befürchtete Diagnose hat sich bestätigt: Pascal Bührer (26), Mittelmann des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, hat am Mittwoch im Heimspiel gegen HSC 2000 Coburg (33:26) einen Achillessehnenriss erlitten. „Das Schlimme für mich ist, dass ich gerade erst aus einer langen Verletzungspause gekommen bin“, sagt Bührer. Er wird am Dienstag in der Heidelberger Atos Klinik operiert.