Mit dem Zug auf Entdeckungsreise durch Europa: 35.000 junge Europäerinnen und Europäer haben erneut die Chance auf ein kostenloses Ticket für Zugreisen quer durch den Kontinent. Die Europäische Kommission hat am Mittwoch die nächste Runde des Reiseprogramms „DiscoverEU“ eingeläutet. Bis zum 29. März können junge Erwachsene sich auf die Tickets bewerben, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Wer ein Gratis-Ticket gewinnen will, muss zunächst sein Wissen in einem kleinen Quiz unter Beweis stellen. Zwischen dem 15. Juni 2023 und dem 30. September 2024 können die Gewinner dann 30 Tage lang durch Europa reisen.