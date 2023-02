Im jahrelangen Streit über die Brexit-Regeln für Nordirland haben Großbritannien und die EU eine Einigung erzielt.

Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellten die Vereinbarung am Montag nach einem Treffen in Windsor westlich von London vor. Sie überboten sich dabei gegenseitig mit Lob für die Zusammenarbeit und das erreichte Ergebnis. Dies sei „historisch“, sagte die EU-Kommissionschefin. Beide betonten, es handle sich um ein „neues Kapitel“ in den Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien.

Mit Spannung wird erwartet, ob die nordirische Protestantenpartei DUP das Abkommen akzeptieren wird. Die DUP blockiert aus Protest gegen die Regelung seit Monaten die Bildung einer Regionalregierung in Nordirland. Sie steht nun unter Druck, die politische Blockadehaltung aufzugeben. Davon und von der Reaktion der Brexit-Hardliner in seiner eigenen Partei dürfte abhängen, ob Sunak den politischen Handlungsspielraum hat, um es durchzusetzen.

„Grüne Fahrspur“ bei Waren für Nordirland

Das neue Abkommen sehe vor, dass der Handel zwischen Großbritannien und Nordirland reibungslos künftig verlaufe, sagte Sunak am Montag. Eine Grenze werde nicht mehr spürbar sein, so der Premier. Für Waren, die für Nordirland bestimmt seien, solle es eine „grüne Fahrspur“ geben, ähnlich wie der grüne „Nichts zu verzollen“-Ausgang am Flughafen. Zudem solle das nordirische Parlament ein Mitspracherecht haben bei der Frage, ob neue EU-Regelungen auf die Provinz Anwendung finden sollen.