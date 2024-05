Die Waschmaschine rasch für ein paar Euro reparieren lassen, statt gleich ein neues Gerät zu kaufen. Das steckt hinter dem Recht auf Reparatur. Die Richtlinie war ein wichtiges Projekt der zu Ende gehenden EU-Legislatur. Gesundheit und Sicherheit von Käufern europaweit gewährleisten – damit soll es nach der Wahl gleich weitergehen.

Am 9. Juni ist Europawahl. Erstmals dürfen in Deutschland auch schon 16-Jährige ihr Kreuzchen für ihre Vertreter im EU-Parlament machen. Ein zentrales Anliegen ist der Europäischen Union der Schutz von Kunden und Verbrauchern jeglicher Art.

„Man kann an der EU vieles kritisieren, aber gerade was den Konsumentenschutz angeht, ist die EU am stärksten“, sagt Michael Derek Werle-Rutter, in Kaiserslautern lebender Dozent an der Hochschule Worms.

Weniger Kabelsalat und weniger E-Schrott bei Handy, PC, Fernseher, billigeres Telefonieren und was das sonst noch für Verbraucher bedeutet: Das führen ein Hochschullehrer, die Co-Leiterin des Europäischen Verbraucherzentrums in Kehl und der mit der Pfalz eng verbundene baden-württembergische Spitzenkandidat der SPD für die Europawahl, Parlaments-Berichterstatter für das Recht auf Reparatur, in Gesprächen mit der RHEINPFALZ aus – hier geht es zum aktuellen Text zu brisanten EU-Verbraucherthemen.