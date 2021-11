Die Planungen für eine schnelle militärische Eingreiftruppe der EU werden konkreter. Laut dem Entwurf für ein neues sicherheitspolitisches Konzept der Europäischen Union könnte sie bereits im kommendem Jahr beschlossen werden und aus bis zu 5000 Soldaten bestehen. Je nach Bedarf sollen darunter neben Bodentruppen auch Luft- und Seestreitkräfte sein.

Es gehe darum, unterschiedliche miteinander kombinierbare „Module“ zu haben, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zu seinen am Mittwoch vor der EU-Kommission vorgestellten Plänen. Diskussionen über den Aufbau einer neuen Eingreiftruppe gibt es in der EU bereits seit längerem. Sie wurden zuletzt noch einmal befeuert, weil die europäische Nato-Mitglieder beklagten, der Abzug aus Afghanistan habe die Abhängigkeit der EU von den USA vor Augen geführt. Borrells Entwurf für das neue sicherheitspolitische Konzept der EU soll am kommenden Montag bei einem gemeinsamen Treffen der Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten diskutiert werden.