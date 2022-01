Kommen Warnhinweise auf Wein-, Bier- und Spirituosenflaschen, dass Alkohol gesundheitsschädlich ist? So wie es schon seit vielen Jahren auf Zigarettenschachteln üblich ist, auf denen Bilder von schwarzen Raucherlungen abschrecken sollen. Es war eines der Themen einer Diskussionsrunde bei den 75. Weinbautagen in Neustadt. Ein Sonderausschuss des Europäischen Parlaments hat Ende Dezember einen Bericht zur Krebsbekämpfung vorgelegt. Und im Februar schon stehen die Inhalte zur Abstimmung, wie die Europaabgeordnete Christine Schneider berichtete. Die Südpfälzerin versprach, alles daran zu setzen, ein drohendes Weinwerbeverbot zu verhindern: Krebsbekämpfung ja, „aber wir dürfen nicht über das Ziel hinausschießen“. Warnhinweise „sind in meinen Augen nicht zielführend. Ich bin sehr für Aufklärung, aber Schockbilder werden uns nicht weiterbringen“, erklärte Schneider bei der online übertragenen Veranstaltung, der in der Spitze weit über 1000 Interessierte beiwohnten. Schneider appellierte an die Weinwirtschaft, für moderaten Weingenuss zu werben und die „wine in moderation“-Kampagne zu unterstützen.