Der Bau der Halbleiterfabrik in Ensdorf im Saarland kann beginnen. Die Europäische Kommission hat am Donnerstag grünes Licht gegeben. Sie erlaubt es der Bundesrepublik Deutschland und dem Saarland, den Bau des Werks mit etwa einem Drittel der Investitionskosten zu bezuschussen. Damit ist der Weg frei für das gemeinsame Vorhaben des US-amerikanischen Halbleiterproduzenten Wolfspeed Inc und des deutschen Getriebeherstellers ZF. In dem neuen Werk sollen einmal 800 bis 1.000 Menschen arbeiten. Hier sollen hocheffiziente Halbleiter hergestellt werden, die die Reichweite von Elektroautos erheblich vergrößern. Der Bescheid der EU ist bei der saarländischen Landesregierung eingegangen, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstagabend berichtete. Wolfspeed gilt als wichtigste Ansiedlung im Saarland seit Jahren.