30.291 Unfälle hat die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen im Jahr 2025 registriert. Diese Zahl hat das Präsidium bekanntgegeben. Damit liege die Gesamtzahl der Unfälle auf Vorjahresniveau, so die Polizei. Die Zahl der verunglückten Personen sei leicht (um 1,1 Prozent) auf 4.125 gestiegen. Stark gesteigen ist die Zahl der durch Verkehrsunfälle getöteten Menschen mit 33; im Vorjahr seien es 22 gewesen. 14 davon seien Senioren über 65 Jahre gewesen.

Einen Anstieg um rund 88 Prozent habe es bei Unfällen mit sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scooter) gegeben: Von 141 im Jahr 2024 auf 265 in 2025. Die Polizei führt das darauf zurück, dass die Verfügbarkeit und Nutzung der Roller stark angestiegen ist.

Weniger geworden seien die Verkehrsunfälle unter Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten: 541 gab es davon laut Statistik. Alkohol war mit 460 Fällen führend, in 60 Fällen standen Unfallbeteiligte unter dem Einfluss des Cannabis-Wirkstoffs THC.

Ablenkung – beispielsweise durch das Handy – nennt die Polizei als weitere bedeutende Unfallursache, dies sei nachweislich 209-mal der Fall gewesen.

Zu schnelles Fahren bleibt wichtige Unfallursache

Als bedeutende Ursache für Unfälle nennt die Polizei weiterhin überhöhte Geschwindigkeit. Diese habe sie in 5,9 Prozent der Fälle ausgemacht, in absoluten Zahlen: Bei 1.791 Verkehrsunfällen. Im Jahr 2024 waren dies noch 2.437 Unfälle (minus 26,5 Prozent). Beim mangelnden Sicherheitsabstand haben sich die Fälle halbiert (von 10.492 in 2024 auf 4.863 im Jahr 2025) – allerdings wohl auch aufgrund einer veränderten Zählweise: Seit Januar würden in diese Rubrik nur noch Unfälle wegen mangelnden Sicherheitsabstands zum Vorausfahrenden aufgenommen, zuvor war auch der Seitenabstand relevant.