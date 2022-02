Eskalation in der Ukraine

Russlands Präsident Putin hat die Entsendung von Truppen in die Ostukraine angeordnet. Wie sich der Konflikt entwickelt, erfahren Sie bei uns im Liveblog. Zum Artikel

RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe hat die Vorgänge in Osteuropa kommentiert. Er nennt Putin einen „Kriegsherrn“: Zum Artikel

David Sirakov, Direktor der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern, widerspricht im Interview entschieden der Darstellung Putins, die Ukraine sei historisch russisches Gebiet: Zum Artikel

Südpfalz: Eine Kirche für „Querdenker“

Ein Südpfälzer hat eine „Freikirche“ gegründet, die ihren Mitgliedern das Maskentragen verbietet und vor allem auf Kritik an Corona-Regeln setzt. Eine Tochtergemeinde wirbt sogar damit, dass vier Pastoren in ihren Diensten stehen. Doch mit denen stimmt etwas nicht. Zum Artikel

Mandelblütenfest fällt aus

Das Gimmeldinger Mandelblütenfest in Neustadt muss erneut ausfallen. Mit Besuchern wird dennoch gerechnet – für diesen Fall hat die Stadt einen Plan. Zum Artikel

Wird dieses Jahr wieder ein Geißbock versteigert?

Zweimal in Folge musste die traditionelle Geißbockversteigerung in Deidesheim wegen der Pandemie ausfallen. Die Organisatoren sind „vorsichtig optimistisch“, dass die beliebte Veranstaltung in diesem Jahr stattfinden kann. Und es wird eine ganz besondere Versteigerung sein. Zum Artikel

Unerwünschte Werbe-E-Mails nach Corona-Test

Wer an einer Corona-Teststation seine E-Mail-Adresse hinterlegt, um das Ergebnis bequem aufs Handy zu bekommen, verlässt sich auf den Datenschutz. Ein Test-Anbieter in der Pfalz nahm es damit zuletzt jedoch nicht ganz so ernst. Zum Artikel

Beliebtes Schwimmbad „La Ola“ vor ungewisser Zukunft

Landaus Freizeitbad muss saniert werden. Aus geschätzten drei Millionen Euro Investitionsbedarf sind innerhalb eines guten halben Jahres schon zehn geworden. Muss man sich künftig aufs reine Schwimmgeschäft beschränken? Zum Artikel

Dialekt-Prediger: „De Parre mit de Peif“ ist tot

Otmar Fischer, „de Parre mit de Peif“, ist am Montag im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Geistliche aus Weisenheim am Berg war bundesweit wegen seiner humorvollen und direkten Dialektpredigten bekannt. Zum Artikel

22.2.2022 in Zweibrücken – Neun Paare geben sich das Ja-Wort

Am 22.2.2022 als Zweierpaar in Zweibrücken heiraten, um die Zweisamkeit zu besiegeln: Mehr Wortspiel geht kaum. Neun Paare, sechs am Morgen, drei am Nachmittag, gaben sich an diesem ganz besonderen Dienstag das Jawort im Trauzimmer. Zum Artikel