Wunderbare Aussichten! Die Bank, deren Foto uns Reiner Cornelius aus Dörrmoschel geschickt hat, steht auf dem 430 Meter hohen Eichstock und bietet, wie der Leser schreibt, „einen wunderbaren Panoramablick über das Nordpfälzer Bergland bis zum Donnersberg“. Es ist nur eine von vielen, vielen Zuschriften, die uns bereits in der ersten Woche unserer Leser-Aktion „Die schönste Bank“ erreicht haben. Wir suchen, wie am vergangenen Sonntag berichtet, die schönsten Bänke in der Pfalz beziehungsweise die besten Aussichten von Bänken, die sich an Ruheplätzen bieten. Bis 3. Mai haben Sie Zeit, uns ein (Handy-)Foto „Ihrer“ Bank und der Aussicht zu schicken. Die schönsten Bilder und die Geschichten werden wir in einer der nächsten Ausgaben veröffentlichen. Mailen Sie Ihr Foto bitte an ras-aktion@rheinpfalz.de oder schicken Sie es per Post an die RHEINPFALZ am SONNTAG, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen. Unter allen Einsendern verlosen wir drei schicke „Uffbasse"-Badetücher.